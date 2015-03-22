​Подросткам в Эстонии запретили электронные сигареты

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Эстонии в понедельник, 23 марта, вступает в силу новый закон о табаке, запрещающий, среди прочего, курение электронных сигарет несовершеннолетними.

Как передает Report со ссылкой на ББС, несовершеннолетним также будет запрещено владение предназначенными для потребления табака изделиями вроде трубок и кальянов.

Несовершеннолетним также запрещено находиться в помещениях и зонах для курения. Им также запрещено обращение со всеми бездымными табачными изделиями.

"По сравнению с другими странами ЕС в Эстонии школьники очень рано начинают курить. Мы должны сформировать во всех группах общества понимание, что табак вредит здоровью, и что каждый открыто курящий взрослый подает молодежи плохой пример", - сказал министр здоровья и труда Урмас Круузе.