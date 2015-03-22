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    ​Подросткам в Эстонии запретили электронные сигареты

    23 марта, вступает в силу новый закон о табаке

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Эстонии в понедельник, 23 марта, вступает в силу новый закон о табаке, запрещающий, среди прочего, курение электронных сигарет несовершеннолетними.

    Как передает Report со ссылкой на ББС, несовершеннолетним также будет запрещено владение предназначенными для потребления табака изделиями вроде трубок и кальянов.

    Несовершеннолетним также запрещено находиться в помещениях и зонах для курения. Им также запрещено обращение со всеми бездымными табачными изделиями.

    "По сравнению с другими странами ЕС в Эстонии школьники очень рано начинают курить. Мы должны сформировать во всех группах общества понимание, что табак вредит здоровью, и что каждый открыто курящий взрослый подает молодежи плохой пример", - сказал министр здоровья и труда Урмас Круузе.

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