НАСА опубликовало космические снимки "урагана тысячелетия" - ВИДЕО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ НАСА опубликовало на своем официальном сайте фотографии остатков мощнейшего за последнее тысячелетие урагана Патрисии, потерявшего свою силу в результате столкновения с областью низкого давления над Мексикой, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агентства.

Ураган пятой категории "Патрисия", начавшийся в середине прошлой недели у тихоокеанского побережья Мексики, поставил новые рекорды по скорости ветра.

Власти Мексики назвали ураган "Патрисия", обрушившийся на мексиканское побережье в ночь на субботу, самым сильным в истории планеты. К моменту выхода на сушу сила урагана достигала пятой, самой разрушительной категории — скорость ветра внутри составляла 325 км в час с порывами до 400 км.