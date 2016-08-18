Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Австралийский Мельбурн назвали самым пригодным для жилья городом. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, эти данные представлены в рейтинге Economist Intelligence Unit.

Эксперты оценили 140 населенных пунктов по ряду категорий. В частности, оценивался уровень здравоохранения, экологическая обстановка, ситуация с образованием. Оказалось, что шесть городов из первой десятки находятся в Австралии и Канаде.

Второе место досталось Вене (Австрия), третье – Ванкуверу (Канада). Далее следуют Торонто и Калгари (оба – Канада), Аделаида и Перт (оба – Австралия).

На восьмой строчке оказался Окленд (Новая Зеландия). Замыкают топ-10 Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).