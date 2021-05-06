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Мадуро снимется в фильме со Стивеном Сигалом

Мадуро снимется в фильме со Стивеном Сигалом Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что снимет совместный фильм с голливудским актером Стивеном Сигалом
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6 мая 2021 г. 07:37
Мадуро снимется в фильме со Стивеном Сигалом
Николас Мадуро и Стивен Сигал

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что снимет совместный фильм с голливудским актером Стивеном Сигалом.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

Венесуэльский лидер заметил, что провел с артистом в Каракасе "дружественную и сердечную" встречу.

"Мы говорили о его будущих кинематографических проектах. Мы с Сигалом снимем фильм, который называется "Nico Maduro de tumbar", - сказал Мадуро.

Накануне Мадуро провел встречу с Сигалом, в рамках которой актер преподнес президенту Венесуэлы самурайский меч в подарок.

Отметим, что на испанском слова лидера Венесуэлы могут быть восприняты по-разному. Фраза, которая звучит несколько нескладно, дословно переводится как "Нико Мадуро, чтобы свалить с ног". Однако эти же слова можно прочитать и как "Nico más duro que tumbar", что переводится с испанского "Нико - слишком прочный, чтобы свалить с ног". Кроме того, у глагола tumbar есть также значение "свергать".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVenesuela prezidenti Hollivud aktyoru Stiven Siqalla birlikdə film çəkəcək

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