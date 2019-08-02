MyHeritage: Азербайджанцы могут находить дальних родственников со всего мира по ДНК-тесту - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с Рафи Мендельсоном – PR-директором компании MyHeritage, проводящей ДНК-тесты и занимающейся составлением родословных.

Множество людей получили возможность сдать ДНК-тесты и определить свои родословные. Какая идея стоит за всем этим? Нечто подобное впервые применялось на конкурсе песни "Евровидение". Не могли бы вы рассказать немного подробнее?

- MyHeritage — это компания, занимающаяся семейной историей и ДНК, с более чем сотней миллионов пользователей по всему миру, которые узнают, откуда они происходят. Это первый год, когда MyHeritage участвовала в "Евровидении". Специально для "Евровидения" мы запустили проект "Одна большая семья", где мы пригласили предыдущих победителей, а также участников этого года, чтобы узнать больше об их семейной истории, позволить им пройти тесты ДНК и сделать свои собственные открытия.

Как работает процесс сдачи теста ДНК? Многие ли из участников "Евровидения" решили пройти тест?

- Определённо! Мы пригласили всех желающих принять участие. У нас есть образцы тестов более 20 предыдущих победителей "Евровидения", в том числе Эльдара из Азербайджана, и у нас есть его результаты, а также результаты 20 участников этого года. Мы изучали их результаты и их семейную историю. Мы даже смогли установить связи и посмотреть, есть ли певцы, которые связаны друг с другом. Всё, что связано с семейной историей и наследием. Мы помогаем людям делать открытия. Конечно, все на "Евровидении" были взволнованы, потому что здесь празднуют победу отдельные страны, но здесь также участвуют и другие страны, другие национальности, другие этносы, и это, я думаю, то, что делает "Евровидение" особенным.

Обязаны ли они публиковать результаты? Являются ли результаты частными?

- Нет. Любой, кто проходит тест на ДНК, проходит ли он через программу "Евровидения" или это кто-либо из наших пользователей по всему миру, - а наш сервис доступен на 42 языках - любой, кто проходит тесты ДНК, его результаты являются полностью конфиденциальными. ДНК принадлежит им, они могут делать с ней все, что захотят. Они могут поделиться результатами в социальных сетях. Но всё зависит от того, что они сами хотят сделать.

Какова обычная реакция человека, который находит в своих результатах что-то «странное», регионы, которые он не ожидал увидеть?

- Когда люди сдают ДНК-тест MyHeritage, всегда много волнения. Некоторые люди могут думать, что они знают, откуда они родом, или они могли слышать истории от своих бабушек и дедушек из последних нескольких поколений. Но на самом деле возможность пройти тест ДНК, чтобы вернуться назад на последние пару сотен лет и увидеть, откуда родом их семья, увидеть расклад ДНК — это действительно здорово. И есть много сюрпризов. Но я думаю, что подобная возможность открывает новые двери и позволяет нам ценить иные культуры и другие народы. Потому что на самом деле это мы и есть, возможно, именно оттуда и произошли наши предки несколько сотен лет назад. И, конечно же, многие из людей продолжают строить своё генеалогическое древо на MyHeritage, чтобы выяснить, откуда родом их семья.

А есть ли статистика о том, сколько людей сдали этот тест из Азербайджана?

- В данный момент у нас более 23 тысяч зарегистрированных пользователей в Азербайджане. Вместе эти пользователи создали более 16 тысяч семейных древ, в которых присутствуют или упомянуты более 231 тысячи лиц (ныне живущих и уже усопших).

В целом же, у нас более ста миллионов пользователей по всему миру, которые построили сорок три миллиона родословных. Что насчёт теста ДНК, во всем мире более двух с половиной миллионов человек сдали его.

MyHeritage - самая глобальная компания, занимающаяся вопросами семейной истории и ДНК, поэтому это также означает, что, когда вы сдаёте у нас тест на ДНК, у вас больше шансов получить совпадения со всего мира. Так что, если есть люди со всего мира, которые связывают себя с азербайджанцами, то и в Азербайджане есть люди, которые находят ДНК-совпадения по всему миру, и это действительно здорово!

Большое спасибо!





Фикрет Долуханов