Moody's: Здоровая ликвидность SOCAR - ключевой момент в формировании базового рейтинга

Компания Moody's Investors Service завершила пересмотр рейтинга Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Moody's.

Moody's изучил портфель Госнефтекомпании, сравнил ее финансовые и операционные профили с недавним развитием по новой методологии.

С 1 января 2019 года Moody's выпускает пресс-релиз по каждому периоду. Это издание не включает в себя кредитные рейтинги. Пересмотр портфеля не повлиял на статус кредитного рейтинга и прогноз по рейтингу.

Корпоративный семейный рейтинг SOCAR "Ba2" равен суверенному рейтингу Азербайджана "Ba2".

Базовая кредитная оценка SOCAR (BCA) подтверждена на уровне "b1". Она отражает автономную кредитоспособность компании, исключая любую господдержку, в рамках методологии Moody's для связанных с государством эмитентов.

BCA отражает ключевую роль SOCAR в нефтегазовом секторе Азербайджана, его тесные отношения с правительством Азербайджана и здоровую ликвидность.

BCA также учитывает уязвимость компании к изменению цен на нефть и курсу валюты, потенциальные трудности в поддержании стабильной добычи в долгосрочном периоде и крупные торговые операции.

Заместитель начальника управления общественных связей и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов сказал, что в компании ожидают улучшения суверенного рейтинга, поскольку в последние годы она успешно завершила множество крупных проектов в стране и за рубежом: "Если раньше на эти проекты привлекались средства, сейчас они больше не требуют затрат. Такие проекты, как SOCAR Polymer, SOCAR Carbamide, TANAP, НПЗ STAR уже запущены и начали приносить доход. SOCAR в последние годы также удалось стабилизировать уровень добычи нефти и газа, несмотря на эксплуатацию стареющих скважин. Поэтому общая задолженность SOCAR сокращается, и эта тенденция сохранится в последующие годы".