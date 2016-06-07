​Завтра в газоснабжении Губы и Сумгайыта будут ограничения

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Утром 8 июня с 09:00 в газоснабжении жилого массива "Яшыл дере" в Сумгайыте, дачном массиве "Металлург", 48-м квартале, поселке Джорат, 20 и 21 микрорайонах, 52-м квартале, дачных массивах в поселках Новханы и Сараи, а также в части Губы будут ограничения.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз".

Отмечается, что причина ограничений связана с соединением новых 57 мм линий газа с источником газоснабжения, ремонтными работами на линиях газа.