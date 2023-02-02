Завтра в Баку состоится первое заседание Консультативного совета по зеленой энергии

Завтра в Баку состоится первое заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Завтра в Баку состоится первое заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Мероприятие состоится в рамках 9-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора.

В Баку также состоится первое заседание руководящего комитета по реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".

Напомним, что завтра на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку ожидается участие международных энергетических компаний и финансовых институтов.