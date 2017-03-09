Запасы нефти в США достигли рекордных объемов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США выросли за неделю с 25 февраля по 3 марта на 8,2 млн баррелей и достигли 528,4 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в отчете Энергетической информационной администрации (EIA) минэнерго США. По информации, это максимальное значение за всю историю подсчета данной статистики с 1982 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя ситуацию, отметил, что темпы снижения запасов выглядят медленнее, нежели ожидалось ранее, что оставляет дверь открытой для возможности продления сроков действующего соглашения, которое заключено до июня текущего года.

"Очевидно, что американские производители смогли "протиснуться в узкий дверной проем", который оставила ОПЕК, сократив свое производство. Если цены на нефть упадут обратно в район 40 долларов за баррель, то, как я ожидаю, соглашение ОПЕК развалится по причине возникшей в связи с этим фактом раздражительности членов Картеля", - высказывает свою точку зрения Майкл Маккарти, главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее.

Как сообщает Report, резкий рост запасов в США привел к снижению цен на нефть. После опубликования показателей вчера вечером нефть марки Brent подешевела на 6,57% - с 56,65 до 52,93 доллара за баррель. Аналитическая группа Report прогнозирует снижение цен до 50 долларов за баррель, а затем их рост до 65 долларов за баррель.