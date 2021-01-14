Запасы дизтоплива в США достигли максимума с октября 2020 года

Рост предложения ДТ в сочетании с увеличением запасов бензина может подавить восстановление нефтяной промышленности, которое началось с появлением вакцин против COVID

Мировой спрос на американское дизтопливо (ДТ) снижается, в результате чего его товарные запасы достигли самого высокого уровня с начала октября 2020 года. Рост предложения ДТ в сочетании с увеличением запасов бензина может подавить восстановление нефтяной промышленности, которое началось с появлением вакцин против COVID.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, экспорт дизельного топлива из США, в основном в Латинскую Америку, на прошлой неделе упал на 518 тыс. баррелей в сутки (б/с), — до 714 тыс. б/с. Это самый низкий уровень с сентября 2017 года, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

До пандемии расположенные на американском побережье Мексиканского залива НПЗ были центром производства дизтоплива для Мексики, Бразилии и некоторых европейских рынков. Но в прошлом году эта тенденция была нарушена глобальным обвалом спроса на топливо. Усугубляя существующий избыток предложения, в этом году запасы ДТ выросли, поскольку на фоне кризиса туристической отрасли к избытку дизтоплива добавлялся авиакеросин. Кроме того, увеличился импорт европейского ДТ.

В результате запасы дистиллятов в США на прошлой неделе выросли до 163 млн баррелей, что является максимальным показателем с 9 октября 2020 года, свидетельствуют данные EIA.

Сдвиг наиболее драматичен на Западном побережье. Запасы дизельного топлива там на прошлой неделе достигли самого высокого уровня с января 2018 года. Нефтепереработчики региона в последнее время увеличили производство, что привело к росту предложения, сказал Джон Фолстич, нефтяной аналитик в Stillwater Associates. В то же время экспорт с НПЗ Калифорнии упал, добавил Фолстич.