Замминистра: Южный газовый коридор откроет возможности для богатых газовых ресурсов региона

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ "Все сегменты проекта "Южный газовый коридор", который сейчас объединяет 7 стран, Каспийское и Черное моря, а в будущем и балканские страны, успешно реализуются".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев на III Евразийской конференции IAEE "Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии".

По его словам, со дня запуска (30 июня) Трансанатолийского трубопровода (TANAP) транспортировано 415 млн кубометров природного газа: "Работы по последнему сегменту проекта "Южный газовый коридор" - Трансадриатическому газопроводу выполнены на 79%".

Он отметил, что Южный газовый коридор обеспечит экспорт газа из страны и откроет возможности для поставок богатых газовых ресурсов региона по аналогии с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), по которому, помимо транспортировки азербайджанской нефти, на мировые рынки осуществляется транзит центральноазиатской нефти на Запад: "Помимо этого, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря позволяет расширить сотрудничество со странами Центральной Азии в разработке углеводородных ресурсов Каспийского бассейна и расширении энергетических проектов".

С.Велиев также сообщил, что Азербайджан активно участвует в регулировании нефтяного рынка, уязвимого к политическим рискам, и с этой позиции формат ОПЕК+ играет важную роль: "Помимо участия в стабилизации нефтяного рынка, в этом году наша страна подписала соглашения, гарантирующие развитие нефтяного рынка в ближайшие десятилетия".

Агшин Рафигоглу