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Замминистра финансов США обсудил с коллегами из ОАЭ потолок цен на нефть из РФ

Замминистра финансов США обсудил с коллегами из ОАЭ потолок цен на нефть из РФ Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытки ввести ограничения на стоимость поставляемой из России нефти, а также вопросы, касающиеся санкций против Москвы.
Энергетика
17 октября 2022 г. 17:53
Замминистра финансов США обсудил с коллегами из ОАЭ потолок цен на нефть из РФ

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытки ввести ограничения на стоимость поставляемой из России нефти, а также вопросы, касающиеся санкций против Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Минфином США.

В нем говорится о том, что Адейемо встретился с должностными лицами ОАЭ, в том числе представителями Центробанка, на полях ежегодной осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходила в американской столице с 10 по 16 октября. "Они обсудили мировые тенденции в сфере макроэкономики, финансовую поддержку африканских стран и потолок цен на экспортируемую Россией нефть. Заместитель министра финансов Адейемо также выразил обеспокоенность в связи с попытками России обойти международные санкции и подчеркнул важность текущего двустороннего сотрудничества, направленного против отмывания средств и финансирования терроризма", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе глава российского государства Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян констатировали на встрече стремительный рост торгово-экономических отношений стран, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. Новый пакет включает законодательную основу для установления потолка цен на российскую нефть и торговые ограничительные меры на 7 млрд евро. Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

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Версия на английском языке US deputy treasury secretary, UAE colleagues mull Russian oil prices cap

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