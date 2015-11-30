​За первые три квартала этого года с месторождения "Шахдениз" добыто 7,2 млрд. кубометров газа

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" добыто 7,2 млрд. кубометров газа и 1,66 млн. тонн (примерно 13,4 млн. баррелей) конденсата.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan.

Отмечено, что производительность установок "Шахдениз" составляет 29,5 млн. кубометров в сутки или 10 млрд. кубометров в год.

В рамках годовой рабочей программы реализована программа по проведению профилактических работ на платформе "Шахдениз" и установках "Шахдениз" в Сангачальском терминале.

"Согласно плану, добыча на платформе "Шахдениз" была приостановлена на 20 дней для эффективного проведения профилактических работ, инспекции и работ по проекту. Эта программа запланирована в целях продолжения безопасных, надежных и не наносящих вред окружающей среде операций по добыче и экспорту", - отметили в компании BP-Azerbaijan.

На месторождении "Шахдениз" продолжена добыча газа для Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), компании BTC и Турции (BOTAŞ).

Отметим, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и иностранными компаниями. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 4 октября 1996 года. В мае 1999 года открыто газоконденсатное месторождение "Шахдениз".

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).