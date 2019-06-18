​Встречу ОПЕК+ предложено перенести на 12 июля

ОПЕК предложила провести заседание Совместного технического комитета 8 июля, Совместного мониторингового комитета 10 июля, конференцию ОПЕК 11 июля и встречу ОПЕК+ 12 июля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Данные встречи планировались на 25-27 июня. Но позже, главы Минэнерго России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии. Новак в интервью газете Nikkei сообщал, что возможно, встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК перенесется на начало июля. Глава министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что начало июня - не очень удобная для него дата и предложил 11 июля.