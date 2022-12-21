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Власти Швейцарии добровольно присоединились к мерам ЕС по экономии энергии

Власти Швейцарии добровольно присоединились к мерам ЕС по экономии энергии Швейцария на добровольной основе присоединяется к мерам Евросоюза (ЕС) по экономии энергии. Соответствующую политику власти федеративной республики будут проводит вплоть до старта зимнего отопительного сезона 2023-2024 годов.
Энергетика
21 декабря 2022 г. 16:37
Власти Швейцарии добровольно присоединились к мерам ЕС по экономии энергии

Швейцария на добровольной основе присоединяется к мерам Евросоюза (ЕС) по экономии энергии. Соответствующую политику власти федеративной республики будут проводит вплоть до старта зимнего отопительного сезона 2023-2024 годов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

"Федеральный совет провел на своем заседании 21 декабря 2022 года обсуждение мер, принятых и запланированных ЕС для сокращения потребления электроэнергии и снижения цен на электроэнергию <....> Орган власти также постановил продолжить кампанию до зимы 2023/24 года", - говорится в заявлении.

Главной целью соответствующей политики в области энергосбережения станет укрепление безопасности поставок природных ресурсов в Европе, а также снижение оптовых цен на различные виды топлива и энергии. В рамках данного курса власти Швейцарии намерены увеличить уровень энергосбережения и снизить внутренние цены на ресурсы, уточняется в документе.

29 ноября Швейцарская ассоциация газовой промышленности заявила о высоком риске нехватки топлива этой зимой. В связи с этим организация призвала местные домохозяйства сократить температуры обогрева домов, что помогло бы сэкономить потребление энергии в стране.

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Версия на английском языке Swiss authorities voluntarily join EU energy saving measures

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