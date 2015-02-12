Вице-президент Еврокомиссии: Возможность участия Ирана в Южном газовом коридоре зависит от результатов переговоров "шестерки"

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз не исключает возможности подключения других стран к проекту Южного газового коридора.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

Вице-президент отметил, что такая возможность не исключена: "Южный газовый коридор запланирован на 10 млрд. кубометров газа, однако несложно определенными техническими операциями повысить его до 20 млрд. кубометров".

"Шах-Дениз - месторождение с большими запасами газа", - заявил Шевчович, при этом не исключив возможности поставок газа из Ирана и Ирака.

При этом он отметил, что возможность подключения Ирана к проекту зависит от результата переговоров "шестерки".

По его словам, ход переговоров позволяет дать надежду на позитивное решение этого вопроса.

"Если эти переговоры завершатся успешно, то думаю, для Ирана будет важно включиться в процесс поставок нефти и газа",- отметил он. При этом вице-президент затруднился назвать временные рамки, когда это может произойти.

Комментируя вопрос о возможности подключения к проекту Южного газового коридора Туркменистана, Шевчович напомнил, что ЕС обсуждает этот вопрос с Туркменистаном, в том числе наиболее экономные и экологические способы транспортировки энергоресурсов, однако статус Каспийского моря пока не определен. "Для того чтобы достичь договоренности по правовому статусу Каспия, нужно иметь согласие всех прикаспийских стран, чего достичь не так легко", - добавил Шевчович.