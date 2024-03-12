Венгрия намерена сохранить связи с проверенными партнерами в области энергетики

Венгрия не будет отказываться от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами в сфере энергетики под политическим давлением третьих стран.

Венгрия не будет отказываться от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами в сфере энергетики под политическим давлением третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая перед участниками Балканского форума в Будапеште.

Отвечая в ходе панельной дискуссии на вопрос о том, будет ли Венгрия сокращать сотрудничество с Россией в энергетической области, он сообщил, что диверсификация не означает отказа от прежних взаимовыгодных соглашений. Глава МИД отметил, что правительство страны удовлетворено нынешними контрактами на закупку газа с точки зрения как цены, так и их надежности и предсказуемости. По его словам, попытки заставить Венгрию отказаться от них ни к чему не приведут. "Мы никоим образом не поставим под угрозу безопасность поставок в нашу страну в соответствии с чьими-либо политическими и идеологическими пожеланиями, от кого бы они ни исходили", - подчеркнул Сийярто.

Он напомнил, что его страна привержена диверсификации источников и маршрутов поставок нефти и газа, но для их расширения требуется соответствующая инфраструктура, в том числе в регионе Западных Балкан и на юго-востоке Европы. Мощности проложенных там трубопроводов требуют увеличения. "Поэтому правительство вынуждено полагаться на существующих поставщиков и транзитные маршруты", - пояснил министр.