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Венгрия намерена сохранить связи с проверенными партнерами в области энергетики

Венгрия намерена сохранить связи с проверенными партнерами в области энергетики Венгрия не будет отказываться от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами в сфере энергетики под политическим давлением третьих стран.
Энергетика
12 марта 2024 г. 18:55
Венгрия намерена сохранить связи с проверенными партнерами в области энергетики

Венгрия не будет отказываться от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами в сфере энергетики под политическим давлением третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая перед участниками Балканского форума в Будапеште.

Отвечая в ходе панельной дискуссии на вопрос о том, будет ли Венгрия сокращать сотрудничество с Россией в энергетической области, он сообщил, что диверсификация не означает отказа от прежних взаимовыгодных соглашений. Глава МИД отметил, что правительство страны удовлетворено нынешними контрактами на закупку газа с точки зрения как цены, так и их надежности и предсказуемости. По его словам, попытки заставить Венгрию отказаться от них ни к чему не приведут. "Мы никоим образом не поставим под угрозу безопасность поставок в нашу страну в соответствии с чьими-либо политическими и идеологическими пожеланиями, от кого бы они ни исходили", - подчеркнул Сийярто.

Он напомнил, что его страна привержена диверсификации источников и маршрутов поставок нефти и газа, но для их расширения требуется соответствующая инфраструктура, в том числе в регионе Западных Балкан и на юго-востоке Европы. Мощности проложенных там трубопроводов требуют увеличения. "Поэтому правительство вынуждено полагаться на существующих поставщиков и транзитные маршруты", - пояснил министр.

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