В Вене обсудят детали сокращения добычи нефти

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в картель, в субботу в Вене обсудят детали процесса сокращения добычи нефти и механизмы совместной работы по решению задачи стабилизации рынка.

Как передает Report, список стран, которым было отправлено приглашение на встречу, корректировался. В итоге, в нем оказались: Россия, Бразилия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Туркмения, Египет, Колумбия, Бахрейн, Бруней, Тринидад и Тобаго, Конго, Боливия, Судан, Экваториальная Гвинея, Малайзия и Узбекистан.

По данным агентства Bloomberg, приехать на встречу собирается 10 стран, не входящих в ОПЕК, - Россия, Азербайджан, Казахстан, Оман, Мексика, Судан, Южный Судан, Бахрейн, Экваториальная Гвинея и Малайзия. От стран ОПЕК на встречу были приглашены Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, Ирак и другие.

Дата и место встречи были определены после заседания стран ОПЕК, на котором было принято решение о сокращении добычи картелем на 1,2 млн баррелей в сутки - до 32,5 млн. На этом же заседании было принято решение, что страны, не входящие в организацию, снизят добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей в сутки придется на Россию. Сокращение добычи должно действовать полгода с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев.

Как ожидается, на предстоящей встрече в Вене нефтедобывающие страны должны будут проработать детали и технические возможности сокращения добычи нефти в поддержку стран ОПЕК. По итогам встречи, сообщал глава Минэнерго России, может быть подписан меморандум или итоговой протокол, который документально закрепит решение о снижении производства нефти.