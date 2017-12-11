В США продолжает расти число активных нефтяных установок

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период 2-8 декабря повысилось на 2 единицы или 0,27%, до 751 единицы, число действующих газовых установок не изменилось, оставшись на уровне 180. В итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе выросло на 2 единицы или 0,21%, составив 931 единицу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 253 единицы или 50,8%, газовых – на 55 единиц или 44%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 307 единиц или 49,2%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,38 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,3% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 50-65 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 50 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а превышение отметки в 65 долларов, наоборот, ускорит процесс".

Напомним, что на 11 августа текущего года численность активных нефтяных установок в США достигла 768. Сейчас эта цифра на 17 единиц или 2,2% ниже этой отметки. Ежесуточная добыча нефти в США на этой неделе увеличилась на 25 тыс. баррелей или 0,26%, до 9,707 млн баррелей в сутки, обновив рекорд. В краткосрочной перспективе ежесуточная добыча нефти может достичь 10 млн баррелей в сутки.