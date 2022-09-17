В США призвали Байдена продолжить использование стратегических резервов нефти

Группа демократов-конгрессменов в письме, адресованном президенту США Джо Байдену, призвали продолжить высвобождать дополнительные запасы нефти из стратегических резервов по меньшей мере до конца этого года.

Группа демократов-конгрессменов в письме, адресованном президенту США Джо Байдену, призвали продолжить высвобождать дополнительные запасы нефти из стратегических резервов по меньшей мере до конца этого года.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Мы призываем вашу администрацию взять на себя обязательства высвободить дополнительные баррели нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) как минимум до конца этого года", — сказано в письме.

Законодатели сообщают, что средние цены на газ и нефть в США до сих пор остаются выше уровня 2021 года. Поэтому необходимо отказаться от плана прекратить высвобождение запасов нефти в следующем месяце.

Помимо этого они призвали Байдена использовать 121 млн долларов из фонда SPR для пополнения запасов. В письме также озвучивается предложение администрации согласиться на закупку добытых в стране газа и нефти.

Ранее Минэнерго США сообщило, что стратегический резерв нефти в стране сократился на 8,4 млн баррелей, или на 1,9%, — до 434,1 млн баррелей. Показатель находится на минимуме с октября 1984 года.