В SOCAR и китайский Фонд Шелкового пути обсудили перспективы сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с председателем наблюдательного совета Фонда Шелкового пути Китая Яном Зеджун.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, президент компании проинформировал гостей об инфраструктурных проектах, реализуемых в Азербайджане, рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем в рамках будущих энергетических проектов.

Ян Зеджун подчеркнул, что фонд расширяет свои финансовые возможности и заинтересован в инвестировании в различные сферы. Фонд также активно участвует в финансировании различных инфраструктурных проектов и заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в этом направлении. Глава фонда отметил, что они внимательно наблюдают за деятельностью SOCAR и знакомы с концепцией развития компании.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.