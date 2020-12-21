В Румынии сдан в эксплуатацию 60-й по счету АЗС под брендом SOCAR

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сдала в эксплуатацию 60-й по счету автозаправочный пункт (АЗС) в Румынии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сдала в эксплуатацию 60-й по счету автозаправочный пункт (АЗС) в Румынии.

Как сообщает Report, новый пункт открылся в регионе Бихор на границе Румынии и Венгрии. Это 4-й по счету АЗС в данном регионе, и 16-й открывшийся в Румынии в этом году.

На АЗС клиентам предлагается бензин, дизтопливо и Adblue (жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей). В кафе Nar на территории АЗС продается местная и азербайджанская продукция.

В соответствии со стратегическим планом, принятым компанией, SOCAR продолжит расширять сеть АЗС в Румынии и в ближайшие годы.

В настоящее время SOCAR владеет автозаправочными станциями под брендом SOCAR в 24 регионах Румынии.

Напомним, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Румынии через компанию SOCAR Petroleum SA, созданную в 2011 году.