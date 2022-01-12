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В прошлом году Азербайджан стал крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Грузию

В прошлом году Азербайджан стал крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Грузию В 2021 году Грузия импортировала из Азербайджана 215 872 т дизельного топлива, что на 1 тонну больше, чем в 2020 году.
Энергетика
12 января 2022 г. 14:37
В прошлом году Азербайджан стал крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Грузию

В 2021 году Грузия импортировала из Азербайджана 215 872 т дизельного топлива, что на 1 тонну больше, чем в 2020 году.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Ассоциации импортеров нефтепродуктов Грузии.

Импорт из Азербайджана составил 38,4% от общего импорта соседней страны, таким образом Азербайджан стал крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Грузию. Крупнейшим же поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию стал Туркменистан.

В прошлом году Грузия импортировала 561 526 т дизельного топлива. Это на 0,7% меньше, чем в предыдущем году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il Gürcüstanın ən iri dizel yanacağı tədarükçüsü olub

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