В прошлом году Азербайджан стал крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Грузию

В 2021 году Грузия импортировала из Азербайджана 215 872 т дизельного топлива, что на 1 тонну больше, чем в 2020 году.

В 2021 году Грузия импортировала из Азербайджана 215 872 т дизельного топлива, что на 1 тонну больше, чем в 2020 году.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Ассоциации импортеров нефтепродуктов Грузии.

Импорт из Азербайджана составил 38,4% от общего импорта соседней страны, таким образом Азербайджан стал крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Грузию. Крупнейшим же поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию стал Туркменистан.

В прошлом году Грузия импортировала 561 526 т дизельного топлива. Это на 0,7% меньше, чем в предыдущем году.