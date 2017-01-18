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    В прошлом году АМОК добыл 33,5 млн, SOCAR - 7,5 млн тонн нефти

    В стране добыто 29,4 млрд кубометров газа

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2016 году в Азербайджане добыто свыше 41 млн тонн нефти и 29,4 млрд кубометров газа.

    Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в интервью газете “Республика”.

    По его словам, на долю SOCAR приходится 7,5 млн тонн нефти и 6,3 млрд кубометров газа.

    Х.Юсифзаде отметил, что консорциумы АМОК и “Шахдениз” в прошлом году добыли 33,5 млн тонн нефти и 23,1 кубометров газа. 

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