В прошлом году АМОК добыл 33,5 млн, SOCAR - 7,5 млн тонн нефти

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2016 году в Азербайджане добыто свыше 41 млн тонн нефти и 29,4 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в интервью газете “Республика”.

По его словам, на долю SOCAR приходится 7,5 млн тонн нефти и 6,3 млрд кубометров газа.

Х.Юсифзаде отметил, что консорциумы АМОК и “Шахдениз” в прошлом году добыли 33,5 млн тонн нефти и 23,1 кубометров газа.