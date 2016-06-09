​В Пираллахы строится новый нефтесборный парк

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Нефтесборный парк на острове Пираллахы, принадлежащий НГДУ "Абшероннефть" ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), будет заменен на новый.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, под строительство парка выделен земельный участок общей площадью 6,4 га на северо-востоке острова. Новый нефтесборный парк строится трестом "Нефтгазтикинти" и будет отличаться от старого по технологическим, экологическим показателям и соответствию высоким стандартам. В парке будут установлены 24 нефтяных резервуара, построено двухэтажное административное здание, операторская комната, насосные станции, подземный дренажный блок, четыре сепаратора газа, воды и песка, две печи, подстанция напряжением 6/0,4 кВ.

Отмечается, что рабочий процесс в новом парке будет практически полностью автоматизирован, будут созданы оптимальные условия труда для нефтяников.