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В мире за месяц выросло число нефтегазовых буровых установок

В мире за месяц выросло число нефтегазовых буровых установок Количество буровых установок в Европе поднялось на 4, на Ближнем Востоке — на 9
Энергетика
5 марта 2021 г. 16:06
В мире за месяц выросло число нефтегазовых буровых установок

Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в феврале в месячном выражении на 87 единиц, или на 7,3%, до 1 270 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в годовом выражении количество действующих буровых упало на 855, или в 1,7 раза.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 29, или на 8%, и составил 398 штук, в Канаде — поднялся на 34, или почти на 25%, до 171 установки.

Количество буровых установок в Европе поднялось на 4, до 98 единиц, на Ближнем Востоке — выросло на 9 и составило 260.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок уменьшилось на 1, до 161, в Африке — выросло на 6, до 57. В Латинской Америке показатель поднялся также на 6, до 125 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada qazma qurğularının sayı artıb
Версия на английском языке Number of oil & gas drilling rigs grows globally

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