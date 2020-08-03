В Коми произошел разлив 7 тонн нефти

Площадь нефтезагрязненных земель составляет 0,48 гектара

Не менее 7 тонн нефти разлилось из-за повреждения напорного нефтепровода в Усинском районе Коми подрядчиком работ по демонтажу неработающего трубопровода.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает республиканская прокуратура в понедельник.

"Первого августа… около 16 часов… на территории Усинского района… при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организации был поврежден напорный нефтепровод… в 29 километрах от Усинска, эксплуатируемый ТПП "ЛУКОЙЛ – Усинскнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Объем излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее 7 тонн, площадь нефтезагрязненных земель 0,48 гектара", - говорится в сообщении.