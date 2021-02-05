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В Киеве состоялось открытие нового автозаправочного комплекса SOCAR

В Киеве состоялось открытие нового автозаправочного комплекса SOCAR SOCAR Energy Ukraine открыла в Киеве новый автозаправочный комплекс премиум-класса
Энергетика
5 февраля 2021 г. 14:44
В Киеве состоялось открытие нового автозаправочного комплекса SOCAR

SOCAR Energy Ukraine открыла в Киеве новый автозаправочный комплекс премиум-класса.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Автозаправочный комплекс является 56-м комплексом сети и 13-м в Киеве.

На АЗС установлены 3 распределительных колонки, а также четыре газовых модуля для заправки сжиженного нефтяного газа. Водителям предлагаются все виды качественного NANO топлива производства европейской компании Orlen - А-98, А-95, Diesel Nano и Diesel Nano Extro. В ближайшее время в комплексе также можно будет осуществлять зарядку электромобилей.

Клиентам предлагаются дополнительные услуги, включая накачку шин, автоматический очиститель обуви, пункт обмена валюты и пр. Желающие могут сделать покупки на рынке в комплексе по предварительному заказу, купить готовые блюда в Buta Cafe.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə SOCAR-ın yeni yanacaqdoldurma kompleksinin açılışı olub

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