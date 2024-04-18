В Казахстане из-за паводков приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины

Нефтедобывающие предприятия в двух областях Казахстана из-за масштабных паводков приостановили работу 634 скважин, общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн.

Нефтедобывающие предприятия в двух областях Казахстана из-за масштабных паводков приостановили работу 634 скважин, общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"В результате паводковой ситуации в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областей была приостановлена работа 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время восстановлена работа 141 скважины, на 493 скважинах добыча по-прежнему приостановлена.