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В Иране заявили, что решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти не приведет к росту ее цены

В Иране заявили, что решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти не приведет к росту ее цены Иран считает, что в текущей ситуации высокие цены на нефть не пойдут на пользу экспортерам нефти. Поэтому новое решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти принято таким образом, что это не приведет к их росту.
Энергетика
18 июля 2021 г. 18:31
В Иране заявили, что решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти не приведет к росту ее цены

Иран считает, что в текущей ситуации высокие цены на нефть не пойдут на пользу экспортерам нефти. Поэтому новое решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти принято таким образом, что это не приведет к их росту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Высокие цены на нефть не принесут пользы ОПЕК+ в долгосрочной перспективе", - приводит его слова иранское агентство Shana. По его словам, решение, принятое сегодня на заседании ОПЕК+, не приведет к росту цен.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.

Они поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 млн б/с до конца этого года, а также продлили действие соглашение после апреля 2022 года, когда оно истекает. При этом с мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи, от которого считаются квоты по объемам производства нефти.

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