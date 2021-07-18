В Иране заявили, что решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти не приведет к росту ее цены

Иран считает, что в текущей ситуации высокие цены на нефть не пойдут на пользу экспортерам нефти. Поэтому новое решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти принято таким образом, что это не приведет к их росту.

Иран считает, что в текущей ситуации высокие цены на нефть не пойдут на пользу экспортерам нефти. Поэтому новое решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти принято таким образом, что это не приведет к их росту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Высокие цены на нефть не принесут пользы ОПЕК+ в долгосрочной перспективе", - приводит его слова иранское агентство Shana. По его словам, решение, принятое сегодня на заседании ОПЕК+, не приведет к росту цен.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.

Они поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 млн б/с до конца этого года, а также продлили действие соглашение после апреля 2022 года, когда оно истекает. При этом с мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи, от которого считаются квоты по объемам производства нефти.