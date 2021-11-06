В Грузии состоялось мероприятие по случаю Дня Победы

В Тбилиси при организации посольства Азербайджана в Грузии состоялся официальный прием по случаю Дня Победы

В Тбилиси при организации посольства Азербайджана в Грузии состоялся официальный прием по случаю Дня Победы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, а также представители дипломатического корпуса, грузинские религиозные и общественно-политические деятели.

После исполнения гимнов обоих государств память шехидов была почтена минутой молчания.

Спикеры подчеркнули важность исторической победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, высоко оценили моральную поддержку и солидарность, оказанные нашей стране Грузией во время 44-дневной войны.