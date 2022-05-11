О нас
Аудио новости

В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии

В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии.
Энергетика
11 мая 2022 г. 14:28
В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии

Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель оператора Open Grid Europe изданию Spiegel Online.

Сбои "могут быть компенсированы за счет дополнительных поставок газа из Норвегии", заявил представитель базирующегося в Эссене оператора Open Grid Europe.

Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Germany offers to compensate for supply disruptions by gas from from Norway

Самое важное

ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
11 мая 2022 г. 13:41
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
10 мая 2022 г. 22:08
Президент и первая леди посетили Физулинский район
ФотоПрезидент и первая леди посетили Физулинский район
10 мая 2022 г. 21:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi