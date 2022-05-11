В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии

Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии.

Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель оператора Open Grid Europe изданию Spiegel Online.

Сбои "могут быть компенсированы за счет дополнительных поставок газа из Норвегии", заявил представитель базирующегося в Эссене оператора Open Grid Europe.

Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки).