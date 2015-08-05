В этом году газифицировано 247 многоэтажных зданий

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" в январе-июле 2015 года рассмотрело заявления юридических и физических лиц и газифицировало 247 многоэтажных зданий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В данных здания в целом проживают 4324 семьи.

"В целом ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении газом многоэтажных зданий, представивших необходимые документы и отвечающих всем нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности”, - сообщили в SOCAR.