В этом году Азербайджан потратит 1,3 млрд долларов на Южный газовый коридор

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В этом году ЗАО "Южный газовый коридор" предположительно выделит около 1,3 млрд долларов на финансирование доли Азербайджана в проекте Южного газового коридора.

Об этом сообщил Report генеральный директор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев.

А. Исаев отметил, что в этом году планируется потратить 232 млн долларов на проект "Шахдениз" (включая "Шахдениз-1"), Южно-Кавказского трубопровода/ расширения Южно-Кавказского трубопровода - 144 млн долларов. TANAP - 728 млн долларов и TAP - 182 млн долларов.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR.

Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты Южного газового коридора.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 41,5 млрд долларов.