О нас

В энергетических компаниях США опасаются рецессии

В энергетических компаниях США опасаются рецессии Топ-менеджеры энергетических компаний США опасаются, что рецессия может привести к сокращению спроса на нефть и газ. Это только усложнит ситуацию в отрасли, которая и без того столкнулась с перебоями в цепочках поставок и ростом расходов.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 03:20
В энергетических компаниях США опасаются рецессии

Топ-менеджеры энергетических компаний США опасаются, что рецессия может привести к сокращению спроса на нефть и газ. Это только усложнит ситуацию в отрасли, которая и без того столкнулась с перебоями в цепочках поставок и ростом расходов.

Как передает Report, таковы результаты квартального опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа.

Рассчитываемый ФРБ Далласа индекс, отражающий перспективы компаний энергетического сектора, в 3-м квартале упал на 33 пункта, до 33,1, в то время как индекс неопределенности подскочил почти втрое, до 35,7. В опросе приняли участие 163 компании из Техаса, Нью-Мексико и Луизианы.

Среди проблем для энергетической отрасли в опрошенных компаниях называют повышение процентных ставок, перебои в цепочках поставок и ускорение инфляции. Еще одна проблема - давление на отрасль со стороны администрации Джо Байдена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın enerji şirkətləri resessiyadan ehtiyat edirlər

Самое важное

Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi