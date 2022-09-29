В энергетических компаниях США опасаются рецессии

Топ-менеджеры энергетических компаний США опасаются, что рецессия может привести к сокращению спроса на нефть и газ. Это только усложнит ситуацию в отрасли, которая и без того столкнулась с перебоями в цепочках поставок и ростом расходов.

Топ-менеджеры энергетических компаний США опасаются, что рецессия может привести к сокращению спроса на нефть и газ. Это только усложнит ситуацию в отрасли, которая и без того столкнулась с перебоями в цепочках поставок и ростом расходов.

Как передает Report, таковы результаты квартального опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа.

Рассчитываемый ФРБ Далласа индекс, отражающий перспективы компаний энергетического сектора, в 3-м квартале упал на 33 пункта, до 33,1, в то время как индекс неопределенности подскочил почти втрое, до 35,7. В опросе приняли участие 163 компании из Техаса, Нью-Мексико и Луизианы.

Среди проблем для энергетической отрасли в опрошенных компаниях называют повышение процентных ставок, перебои в цепочках поставок и ускорение инфляции. Еще одна проблема - давление на отрасль со стороны администрации Джо Байдена.