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В будущем по TAP может транспортироваться водород

В будущем по TAP может транспортироваться водород "Мы находимся в процессе оценки, насколько TAP сможет технически приспособиться к транспортировке смеси природного газа и водорода", - заявил руководитель отдела внешних связей консорциума TAP
Энергетика
8 декабря 2020 г. 17:49
В будущем по TAP может транспортироваться водород

Водород является важным элементом для достижения углеродно-нейтрального будущего, и TAP активно следит за тенденциями.

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию Euractiv заявил руководитель отдела внешних связей консорциума TAP Вугар Вейсалов.

“Мы находимся в процессе оценки, насколько TAP сможет технически приспособиться к транспортировке смеси природного газа и водорода. Особенно в случае расширения (до 20 миллиардов кубометров в год) было бы важно принять во внимание потенциальный будущий спрос и требования при проектировании любого нового оборудования”, - сказал В. Вейсалов.

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Версия на английском языке TAP may transport hydrogen in future
Версия на азербайджанском языке Gələcəkdə TAP ilə hidrogen nəql edilə bilər

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