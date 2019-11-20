​В Азербайджане потреблено 8,2 млрд кубометров природного газа

В январе-сентябре этого года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 20,2 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 88,6% запасов газа сформировалось за счет добычи, 11,4% - остатков запасов на начало года.

За отчетный период объем добычи природного газа составил 17,897 млрд кубометров, остатки запасов на начало года - 2,303 млрд кубометров.

Объем потребления на внутреннем рынке составил 8,161 млрд кубометров (40,4%) запасов газа. За указанный период было экспортировано 8,686 млрд кубометров (43%), потери составили 626 млн кубометров (3,1%), резервы на 1 октября – 2,727 млрд кубометров (13,5%).