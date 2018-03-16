В Азербайджане за два месяца произведено 210 тыс. тонн автобензина

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 433,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 209,6 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 0,2% ниже показателя прошлого года. На 1 марта запасы готовой продукции составили 90,9 тыс. тонн автобензина.

За отчетный период в стране произведено 328,3 тыс. тонн дизтоплива, 41,1 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 44 тыс. тонн нефтяного битума, 40,5 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство дизтоплива увеличилось на 3,8%, бензина для нефтехимии – на 21%, нефтяного битума – 4,5%, нефтяного кокса - 43,6%.

За январь-февраль произведено 88,7 тыс. тонн керосина, 12,4 тыс. тонн топочного мазута, 2,5 тыс. тонн смазочных масел. Производство керосина сократилось на 15,7%, топочного мазута - 91,4%, смазочных масел - 16,7%.