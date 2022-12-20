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В Азербайджане готовятся пилотные проекты в области биоэнергетики

В Азербайджане готовятся пилотные проекты в области биоэнергетики Пилотные проекты в области биоэнергетики в Азербайджане были обсуждены сегодня на первом заседании рабочей группы по "Расширению возможностей использования биоэнергии".
Энергетика
20 декабря 2022 г. 18:56
В Азербайджане готовятся пилотные проекты в области биоэнергетики

Пилотные проекты в области биоэнергетики в Азербайджане были обсуждены сегодня на первом заседании рабочей группы по "Расширению возможностей использования биоэнергии".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

"На заседании состоялся обмен мнениями по определению направлений пилотных проектов, были выдвинуты предложения", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и экономики, ОАО "Азерсу" и ОАО "Азеришыг", Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Рабочая группа создана соответствующим приказом Минэнерго.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bioenerji sahəsində pilot layihələr hazırlanır

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