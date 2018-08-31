В Албании завершено 99% строительных работ по ТАР

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Строительство на албанском участке Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу, завершено на 99%.

Как сообщает Report со ссылкой на албанские СМИ, это означает, что завершены работы по 213 из 215 км маршрута.

По информации, в 2019 году начнутся тестовые работы на TAP, а в 2020 году трубопровод будет готов к эксплуатации.

Общий объем инвестиций в албанский участок TAP составил 1,5 млрд евро. Это крупнейшие прямые иностранные инвестиции в Албанию.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Общая стоимость проекта TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.