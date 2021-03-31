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Управление SOCAR увеличило прибыль от ненефтяного экспорта на 36%

Управление SOCAR увеличило прибыль от ненефтяного экспорта на 36% За январь-февраль 2020 года УМЭО SOCAR экспортировало продукции ненефтяного сектора на сумму 23,6 млн долларов США
Энергетика
31 марта 2021 г. 13:44
Управление SOCAR увеличило прибыль от ненефтяного экспорта на 36%
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В январе-феврале этого года Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму 32,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 8,6 млн долларов или на 36,4% больше, чем в те же месяцы прошлого года.

Отметим, что за январь-февраль 2020 года УМЭО SOCAR экспортировало продукции ненефтяного сектора на сумму 23,6 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın İdarəsi bu il qeyri-neft ixracından qazancını 36% artırıb

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