Управление SOCAR увеличило прибыль от ненефтяного экспорта на 36%

За январь-февраль 2020 года УМЭО SOCAR экспортировало продукции ненефтяного сектора на сумму 23,6 млн долларов США

В январе-феврале этого года Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму 32,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 8,6 млн долларов или на 36,4% больше, чем в те же месяцы прошлого года.

Отметим, что за январь-февраль 2020 года УМЭО SOCAR экспортировало продукции ненефтяного сектора на сумму 23,6 млн долларов США.