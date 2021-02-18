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Уолл-стрит ожидает нефть по 100 долларов

Уолл-стрит ожидает нефть по 100 долларов JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs считают, что со спадом пандемии на сырьевом рынке начнется новый «суперцикл»
Энергетика
18 февраля 2021 г. 10:39
Уолл-стрит ожидает нефть по 100 долларов

Американские банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs спрогнозировали рост цен на нефть до 100 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на angi, со спадом пандемии на сырьевом рынке начнется новый «суперцикл», считают финансисты.

«Нам будет не хватать нефти, прежде чем она нам не понадобится в ближайшие годы. Мы могли видеть, как нефть перескакивает к 100 долларам США за баррель или даже превышает эту отметку», — сказал глава нефтегазового сектора JPMorgan Кристиан Малек.

Последний раз такой отметки цена на сырье достигала в 2014 году, пишет Financial Times. Предпосылками для такого роста станут бюджетные стимулы, которые будут поддерживать спрос на нефть. Разница между спросом и предложением вызовет продолжительный скачок цен и послужит формированию нового «суперцикла», который означает полную трансформацию нефтяного рынка и его восстановление после пандемии COVID-19.

Отметим, что стоимость барреля апрельской нефти Brent 18 февраля составила 65,09 доллара США (+1,17%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по 61,72 доллара США за баррель (+0,95%).

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