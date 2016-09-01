"Укртранснафта": "Одесса-Броды" полностью готов к транзиту нефти из Азербайджана

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Нефтепровод "Одесса-Броды" полностью готов к транзиту азербайджанской нефти через территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на агентство Unian, об этом заявила государственная компания-оператор нефтетранспортной инфраструктуры "Укртранснафта".

По информации, нефтепровод "Одесса-Броды", нефтеналивная эстакада на станции "Броды" и нефтяной терминал в порту "Южный" технологически готовы для начала транзита нефти через территорию Украины из Азербайджана в страны Центральной Европы, например, Чехию, Венгрию и Словакию.

Также в компании отметили, что железнодорожная эстакада в "Бродах" находится в надлежащем технологическом состоянии и готова для перевалки нефти из трубопровода в ж/д цистерны или наоборот: "В настоящее время "Укртранснафта" находится в интенсивном переговорном процессе с азербайджанской стороной и другими заинтересованными сторонами по организации новых маршрутов транспортировки азербайджанской нефти европейским потребителям через территорию Украины".

Согласно данным, "Укртранснафта" за январь-июнь 2016 года сократила объем транспортируемой нефти на 17% - до 7,2 млн. тонн. Для стабилизации или увеличения прокачек нефти руководство минэнергоугля и президент Украины Петр Порошенко вели переговоры с Ираном и Азербайджаном.

14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Украины Петр Порошенко обсудили возможности возобновления работы украинского нефтепровода "Одесса – Броды". “Мы обсудили проект “Одесса – Броды” и дали распоряжение возобновить этот проект", – заявил И.Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что возобновление этого проекта создает хорошие возможности.

Пропускная способность магистрального нефтепровода "Одесса - Броды" составляет 14,5 млн. тонн нефти в год.