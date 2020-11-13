Участок нефтепровода "Дружба" Михалки-Броды возобновил прокачку нефти

В первом квартале этого года поставки нефти из РФ не осуществлялись, и Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти из Норвегии, Саудовской Аравии, США, Азербайджана

Участок нефтепровода "Дружба" Михалки-Броды, планово перекрытый четыре дня назад, возобновил прокачку в обычном режиме.

Как передает Report со ссылкой на enkorr, об этом сообщил советник президента "Транснефти" и пресс-секретарь Игорь Демин.

"В соответствии с планом сегодня в 00:00 (по бакинскому времени-ред.) участок "Дружбы" Михалки-Броды перешел в режим аверса", – сказал Демин.

Участок нефтепровода "Дружба" планово перекрывался для реверсной прокачки из украинского порта "Южный" на Мозырский НПЗ (Беларусь).

В начале 2020 года на фоне очередного нефтяного кризиса в отношениях с Россией Беларусь заявила о намерении реализации проектов по альтернативной загрузке своих заводов. В первом квартале этого года поставки нефти из РФ не осуществлялись, и Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти из Норвегии, Саудовской Аравии, США, Азербайджана.

По заявлению концерна "Белнефтехим", ожидается, что этот трубопровод позволит значительно улучшить логистику альтернативного импорта нефти в Беларуси за счет обеспечения перетока нефти, получаемой из балтийских и украинских портов.

Отметим, что поставляемая SOCAR в Беларусь нефть транспортируется из Одесского порта "Южный" на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод по трубопроводу Одесса-Броды. До конца этого года Азербайджан поставит Беларуси 1 миллион тонн нефти.