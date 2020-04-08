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Total продолжит реализуемые в Азербайджане проекты

​Total продолжит реализуемые в Азербайджане проекты

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял генерального менеджера компании Total Azerbaycan Региса Агута.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече президент Госнефтекомпании был проинформирован о мерах, осуществляемых в целях продолжения эффективного сотрудничества в рамках успешного проекта "Абшерон" в условиях глобальной пандемии, а также о планах компании по добыче и очередному этапу развития.

Было подчеркнуто, что Total привержен реализуемым в Азербайджане проектам. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, обсуждены процессы, происходящие на мировом энергетическом рынке.

В заключение генеральный менеджер Total Azerbaycan Регис Агут вручил письмо вице-президента Total по разведке и добыче Арно Бруяка президенту SOCAR Ровнаг Абдуллаеву.

Отметим, что компания Total совместно с SOCAR участвует в проекте разработки месторождения "Абшерон". Месторождение расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, к юго-востоку от Баку. Его разработка осуществляется совместным предприятием SOCAR и Total – компанией JOCAP. Бурение проведено компанией CDC SOCAR. Месторождение "Абшерон" является одним из крупнейших газоконденсатных месторождений Азербайджана, а также крупнейшим открытием компании Total за последние 10 лет. Разработка месторождения внесет важный вклад в обеспечение растущего внутреннего спроса на природный газ в Азербайджане и повышение экспортных доходов.

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