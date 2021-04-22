Судно Ertuğrul Qazi достигло берегов Турции

Ertuğrul Qazi стало первым судном FSRU (плавучая установка для хранения и ре-газификации СПГ) под турецким флагом

Плавучая платформа по хранению природного газа, судно Ertuğrul Qazi достигло берегов Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил в Twitter министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

По его словам, Ertuğrul Qazi стало первым судном FSRU (плавучая установка для хранения и ре-газификации СПГ) под турецким флагом.

"После процесса сертификации судно пришвартовалось в порту в районе Дёртъол в южной провинции Хатай. Судно, которое будет сдано в эксплуатацию после тестирования, внесет вклад в безопасность запасов природного газа в Турции. Удачи нашей стране", - написал Дёнмез.

Судно Ertuğrul Qazi занимает первое место в мире благодаря мощности газификации в 28 млн кубометров в сутки. Ширина судна составляет 46 метров, длина - 295 метров, высота - 63 метра, а вместимость судового хранилища СПГ - 170 тыс. кубометров.

Плавучая установка была построена в Южной Корее в 2020 году.