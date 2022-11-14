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Страны ОПЕК сократили добычу нефти в октябре до 29,49 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК сократили добычу нефти в октябре до 29,49 млн баррелей в сутки Страны ОПЕК в октябре сократили добычу нефти по сравнению с сентябрем на 210 тыс. баррелей в сутки - до 29,49 млн баррелей в сутки, добывая при этом на 1,584 млн баррелей в сутки меньше, чем было разрешено сделкой ОПЕК+.
Энергетика
14 ноября 2022 г. 16:32
Страны ОПЕК сократили добычу нефти в октябре до 29,49 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК в октябре сократили добычу нефти по сравнению с сентябрем на 210 тыс. баррелей в сутки - до 29,49 млн баррелей в сутки, добывая при этом на 1,584 млн баррелей в сутки меньше, чем было разрешено сделкой ОПЕК+.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском докладе организации.

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в октябре 2022 года составил в среднем 29,49 млн баррелей в сутки, что на 210 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с прошлым месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии и Ираке, а снизилась - в Саудовской Аравии и Анголе", - говорится в докладе.

При этом 10 стран ОПЕК, у которых есть обязательства по ограничению добычи в рамках сделки ОПЕК+, в октябре должны были вернуться к уровням августа и производить в сумме 26,689 млн баррелей в сутки. Однако они добывали на 1,584 млн баррелей в сутки меньше, что соответствовало уровню в 94% от разрешенного сделкой ОПЕК+.

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений.

По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, а в октябре - сокращал на этот же объем и должен был вернуться к целевым уровням августа. В ноябре ОПЕК+ сокращает добычу на 2 млн баррелей в сутки от августовского уровня.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.

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Версия на английском языке OPEC countries cut oil production in October to 29.49M bpd

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