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Страны ОПЕК+ поддержали решение о значительном сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ поддержали решение о значительном сокращении добычи нефти Страны ОПЕК+ высказались в поддержку принятого ранее в этом месяце решения о крупном сокращении добычи.
Энергетика
17 октября 2022 г. 15:57
Страны ОПЕК+ поддержали решение о значительном сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ высказались в поддержку принятого ранее в этом месяце решения о крупном сокращении добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", ранее Белый дом обвинил Саудовскую Аравию в том, что она принудила некоторые другие страны картеля пойти на сокращение добычи.

На прошлой неделе власти США заявили, что снижение добычи приведет к росту доходов Москвы от экспорта нефти, а также обвинили Саудовскую Аравию в политической заинтересованности. Однако Эр-Рияд в воскресенье отверг обвинения в поддержке боевых действий в Украине.

Саудовский король Салман бен Абдулазиз заявил, что королевство делает все возможное для поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках. Ради этих целей альянс ОПЕК+, который включает в себя ОПЕК и другие ведущие добывающие страны, такие как Россия, устанавливает и поддерживает соответствующие договоренности.

Кроме того, согласованное 5 октября снижение целевого уровня нефтедобычи на 2 млн баррелей в день было принято единогласно и базируется на экономических факторах, даже несмотря на ограниченное предложение на нефтяных рынках, сообщил принц Халид бен Салман, саудовский министр обороны и сын короля Салмана.

Того же мнения придерживаются министры некоторых стран ОПЕК+, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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Версия на английском языке OPEC+ countries support decision to significantly cut oil output

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