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Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты Страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты, который они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 22:19
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты, который они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, послы ЕС вечером договорились определить потолок цен на дизель на уровне $100 за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию - $45 за баррель.

В ближайшее время это решение должно быть утверждено Советом ЕС на министерском уровне, чтобы оно вступило в силу в ночь на воскресенье.

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен вечером написала в Twitter, что с воскресенья ЕС "введет потолок цен на российские нефтепродукты", но пока не подтвердила количественные показатели.

Также 5 февраля на территории ЕС вступает в силу запрет на закупки российских нефтепродуктов, который не распространяется на Венгрию. Таким образом ЕС введет в действие в полном объеме нефтяное эмбарго, согласованное в начале июня прошлого года. С 5 декабря ЕС перестал официально закупать российскую нефть и совместно с Группой семи объявил о введении потолка цен $60 за баррель на сырую российскую нефть.

Согласно планам Брюсселя и Вашингтона, эти потолки цен означают запрет для западных транспортных компаний перевозить российскую нефть и нефтепродукты в третьи страны, если они поставляются по цене выше определенного Западом предела. Более того, западным финансовым институтам также запрещено страховать такие перевозки, если их осуществляют независимые операторы.

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