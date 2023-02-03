Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты, который они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.

Страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты, который они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, послы ЕС вечером договорились определить потолок цен на дизель на уровне $100 за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию - $45 за баррель.

В ближайшее время это решение должно быть утверждено Советом ЕС на министерском уровне, чтобы оно вступило в силу в ночь на воскресенье.

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен вечером написала в Twitter, что с воскресенья ЕС "введет потолок цен на российские нефтепродукты", но пока не подтвердила количественные показатели.

Также 5 февраля на территории ЕС вступает в силу запрет на закупки российских нефтепродуктов, который не распространяется на Венгрию. Таким образом ЕС введет в действие в полном объеме нефтяное эмбарго, согласованное в начале июня прошлого года. С 5 декабря ЕС перестал официально закупать российскую нефть и совместно с Группой семи объявил о введении потолка цен $60 за баррель на сырую российскую нефть.

Согласно планам Брюсселя и Вашингтона, эти потолки цен означают запрет для западных транспортных компаний перевозить российскую нефть и нефтепродукты в третьи страны, если они поставляются по цене выше определенного Западом предела. Более того, западным финансовым институтам также запрещено страховать такие перевозки, если их осуществляют независимые операторы.