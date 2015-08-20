Стоимость нефти упала до 7-месячного минимума

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке упала до минимального за последние 7 месяцев уровня. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сейчас на биржах цена на нефть марки Brent составляет 46,57 долларов/баррель.

Этот показатель зафиксирован впервые после 14 января, когда цена на Brent упала до 45,56 долларов/баррель.

По информации, причиной удешевления нефти стало заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что экономические условия США не позволяют повысить учетную ставку, и выражение ФРС обеспокоенности по поводу замедления китайской экономики.