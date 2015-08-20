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    Стоимость нефти упала до 7-месячного минимума

    Сейчас на биржах нефть продается по цене 46,6 долларов/баррель

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке упала до минимального за последние 7 месяцев уровня. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сейчас на биржах цена на нефть марки Brent составляет 46,57 долларов/баррель.

    Этот показатель зафиксирован впервые после 14 января, когда цена на Brent упала до 45,56 долларов/баррель.

    По информации, причиной удешевления нефти стало заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что экономические условия США не позволяют повысить учетную ставку, и выражение ФРС обеспокоенности по поводу замедления китайской экономики. 

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